Экс-чиновник Минобороны Азербайджана обвиняется в крупных хищениях

Бывшему главе Отдела закупок и снабжения Министерства обороны Азербайджана Меликмаммеду Гурбанову предъявлено обвинение в хищениях средств в особо крупном размере, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре.

«Следственный комитет военной прокуратуры предъявил Гурбанову обвинения по статье 179.4 («Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные с причинением особо крупного ущерба») УК Азербайджана», - отмечается в информации.

Гурбанов ушел в отставку в 2019 году.

По данным азербайджанских СМИ, он обвиняется в хищениях на сумму около 3,5 млн манатов (порядка $2 млн).

Как сообщалось ранее, в феврале 2022 года в Азербайджане задержаны 5 бывших и действующих высокопоставленных офицеров ВС страны, связанных с финансовыми, по обвинению в хищениях. Общий объем средств, похищенных ими оценивается в размере свыше 10 млн манатов (свыше $6 млн). Задержания были проведены в рамках операции Службы госбезопасности Азербайджана.

Э.Шафиев