В Ереване группа лиц протестует в связи с прибытием в Армению депутатов парламента Азербайджана

Группа лиц в военной форме перекрыла автодорогу в ереванский международный аэропорт "Звартноц", протестуя против визита в Армению депутатов парламента Азербайджана.

"Они (власти - ИФ) пригласили азербайджанцев, в то время, как наши ребята стоят на постах, чтобы пресечь их продвижение. Мы не можем дружить с азербайджанцами", - заявил один из участников акции в прямом эфире, транслируемом рядом армянских СМИ.

Полиция пыталась разблокировать дорогу, между правоохранителями и демонстрантами происходили стычки. В результате переговоров, автодорогу удалось разблокировать, демонстранты заявили, что намерены вновь вернуться.

Демонстранты представились как участники боевых действий в Карабахе.

Как сообщалось, члены азербайджанской делегации Парламентской ассамблеи (ПА) "Евронест", депутаты Таир Миркишили и Солтан Мамедов примут участие в заседании комитета ПА, которое состоится 22 февраля в Ереване. Между тем, депутат парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Мария Карапетян заявила СМИ, что по имеющейся у нее информации, азербайджанские парламентарии уже находятся в Ереване.