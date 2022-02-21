В Ереване группа лиц протестует в связи с прибытием в Армению депутатов парламента Азербайджана

Группа лиц в военной форме перекрыла автодорогу в ереванский международный аэропорт "Звартноц", протестуя против визита в Армению депутатов парламента Азербайджана.
"Они (власти - ИФ) пригласили азербайджанцев, в то время, как наши ребята стоят на постах, чтобы пресечь их продвижение. Мы не можем дружить с азербайджанцами", - заявил один из участников акции в прямом эфире, транслируемом рядом армянских СМИ.
Полиция пыталась разблокировать дорогу, между правоохранителями и демонстрантами происходили стычки. В результате переговоров, автодорогу удалось разблокировать, демонстранты заявили, что намерены вновь вернуться.
Демонстранты представились как участники боевых действий в Карабахе.
Как сообщалось, члены азербайджанской делегации Парламентской ассамблеи (ПА) "Евронест", депутаты Таир Миркишили и Солтан Мамедов примут участие в заседании комитета ПА, которое состоится 22 февраля в Ереване. Между тем, депутат парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Мария Карапетян заявила СМИ, что по имеющейся у нее информации, азербайджанские парламентарии уже находятся в Ереване.
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