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Дальнее зарубежье 21.02.2022 18:04

Король Испании Филипп VI вернулся к исполнению полномочий после заболевания коронавирусом

Королевский двор Испании сообщил, что король Филипп VI в понедельник вернулся к работе после того, как в воскресенье его тест на COVID-19 оказался отрицательным, передает в понедельник испанская телерадиокомпания RTVE.

Филипп VI заразился COVID-19 9 февраля и испытывал легкие симптомы, он находился на изоляции, напоминает RTVE.

Накануне стало известно, что положительный результат дал тест на коронавирус у британской королевы Елизаветы II, которой сейчас 95 лет.

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