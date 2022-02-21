Король Испании Филипп VI вернулся к исполнению полномочий после заболевания коронавирусом

Королевский двор Испании сообщил, что король Филипп VI в понедельник вернулся к работе после того, как в воскресенье его тест на COVID-19 оказался отрицательным, передает в понедельник испанская телерадиокомпания RTVE.

Филипп VI заразился COVID-19 9 февраля и испытывал легкие симптомы, он находился на изоляции, напоминает RTVE.

Накануне стало известно, что положительный результат дал тест на коронавирус у британской королевы Елизаветы II, которой сейчас 95 лет.