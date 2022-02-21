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Регион 21.02.2022 14:36

Грузинская партия призвала власти отказаться от заявлений в поддержку НАТО

Лидер партии "Альянс патриотов Грузии" Ирма Инашвили дала совет руководству и правящей партии "Грузинская мечта" не делать громких заявлений в поддержку НАТО, так как в условиях нарастающей напряженности между Западом и Россией такие заявления могут нанести серьезный вред стране.

"Мне и нашей команде совершенно очевидно, что мир стоит на пороге большого конфликта, и речь идет не только об Украине, в этот конфликт может быть вовлечена и Грузия, поэтому мы должны действовать очень разумно. Мы советуем руководству и правящей партии на фоне нарастающей напряженности не делать громких заявлений в поддержку НАТО", - написала Инашивили в соцсетях.

"Брань в адрес России со стороны властей и оппозиции совершенно неуместна, и она принесет нам только беду", - полагает политик.

Партия "Альянс патриотов Грузии" выступает за сближение отношений с Россией и провозглашения Грузией нейтралитета и неприсоединение к военным блокам.

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