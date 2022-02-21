Большинство граждан Молдавии призвало Санду обсудить с Путиным вопрос цены на газ

Подавляющее большинство граждан Молдавии высказалось за то, чтобы президент Майя Санду встретилась с главой российского государства Владимиром Путиным, чтобы обсудить проблему цены газа.
Как свидетельствуют результаты опроса "Социально-политический барометр, февраль 2022", проведенного компанией IMAS, 85% респондентов считает, что Санду должна встретиться с Путиным, 13% высказались против такой встречи, остальные затруднились ответить.
На вопрос, сделала ли что-то президент Майя Санду, чтобы добиться более выгодной цены на газ: 70% ответили, что она не была вовлечена в решение вопроса, 12% сказали, что ее участие не дало результата, 8% - привело к негативным последствиям, столько же - к позитивным.
47% участников опроса высказали мнение, что вице-премьер Андрей Спыну, ответственный за переговоры по газу, должен подать в отставку, 29% так не считают, 24% затруднились ответить.
Опрос проводился путем интервьюирования 24 января - 14 февраля с участием 1123 человек из 79 населенных пунктов (без Приднестровья), погрешность выборки составила 3%.
"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу с 1 ноября 2021 года. По договору "Молдовагаз" обязана до 20-го числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц и делать авансовый платеж за текущий месяц.
Во второй половине ноября "Газпром" пригрозил отключением газа Молдавии в связи с тем, что платеж не был сделан вовремя. Ситуация повторилась в декабре. Оба раза пришлось прибегнуть к помощи правительства Молдавии, чтобы в срок сделать авансовые платежи. Для срочной интервенции правительства парламент объявил в стране режим чрезвычайного положения. Он действует до 20 марта.
После подписания нового контракта тарифы для потребителей были приведены в соответствие с его условиями, повысившись в 2,4 раза. Этого оказалось недостаточно из-за роста цен по формуле, обговоренной в контракте. В ноябре 2021 г. она составляла $450 за 1000 куб. метров, в декабре $550, в январе - $647, в феврале - $564 за 1000 куб. метров. В конце января тарифы для потребителей были повышены задним числом, с 1 января, еще на 40%.
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