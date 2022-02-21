Баку ценит активное участие британских компаний в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура – Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

«Достижения, которых мы добились за этот период, впечатляют. Соединенное Королевство до сих пор вложило значительные средства в экономику Азербайджана. В нашей стране действуют около 600 компаний-представителей одного из крупнейших торговых партнеров Азербайджана, они привлечены к ряду важных проектов и осуществляют успешную деятельность», - говорится в письме Алиева, опубликованном на официальном сайте главы государства в понедельник.

В своем послании Алиев также отметил, что Баку ценит тесное участие британских компаний в реконструкции и восстановлении освобожденных территорий Азербайджана (в Карабахе и Восточном Зангезуре – ИФ), а также их вклад в работу по разминированию.

Джонсон, в свою очередь, отмечает, что «с большой надеждой» ожидает дальнейшего развития отношений между Баку и Лондоном. «Соединенное Королевство есть и будет оставаться непоколебимым и поддерживающим партнером Азербайджана. С большой надеждой ожидаю развития нашего партнерства в ближайшие годы», - подчеркивается в послании британского премьера.

Э.Шафиев