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ТЭК 21.02.2022 14:45

Азербайджан, имеющий большие запасы газа, готов и дальше содействовать глобальной энергетической безопасности - Минэнерго

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел в Дохе встречу с генеральным секретарем (GECF) Мохаммедом Хамелем.

«Шахбазов и Хамель обсудили текущие тенденции на мировом газовом рынке, текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и GECF», - сообщает министерство энергетики Азербайджана.

По данным ведомства, Шахбазов в ходе встречи напомнил, что Азербайджан реализовал один из крупнейших проектов XXI века – «Южный газовый коридор», посредством которого страна вышла на европейский рынок и «завоевала доверие потребителей».

Касаясь перспектив расширения ЮГК, министр рассказал о необходимых для этого шагах и газовых запасах Азербайджана. Отмечалось, что с месторождения Шах-Дениз, являющегося основным ресурсом для данного коридора, до сих пор добыто около 160 млрд кубометров газа, запасы же месторождения превышают 1 трлн кубометров.

«Учитывая доказанные (минимум 2,6 трлн кубометров – ИФ) и прогнозируемые запасы, есть большие возможности для развития Азербайджана как газовой страны. Баку готов продолжать свои усилия по обеспечению региональной и глобальной энергетической безопасности, а также к сотрудничеству и диалогу с GECF», - отмечает пресс-служба Минэнерго.

Хамель заявил, что природный газ будет играть ключевую роль в процессе энергетического перехода в ближайшие десятилетия.

«Природный газ решает проблему энергетической бедности, энергетической безопасности и защиты окружающей среды. В связи с этим отмечена важность сотрудничества в рамках Форума в сфере поддержки газовой отрасли. Отметив роль Баку в стабильности газоснабжения, генеральный секретарь GECF подчеркнул, что Азербайджан является одним из важных участников Форума. Он также высоко оценил вклад президента Азербайджана в процесс создания формата ОПЕК+», - отмечает Минэнерго.

Н.Аббасова

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Тэги: GECF, МИНИСТР, ВСТРЕЧА


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