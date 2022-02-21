Киргизия предлагает России открыть в Бишкеке медцентр для трудовых мигрантов

Власти Киргизии предлагают открыть в Бишкеке медицинский центр для направляющихся в Россию трудовых мигрантов в целях упрощения и ускорения медицинского освидетельствования, сообщил замминистра иностранных дел республики Азиз Мадмаров.
"Мы предложили России открыть в Бишкеке многофункциональный миграционный центр. Потому что сейчас есть проблемы с организацией медицинского осмотра мигрантов", - сказал Мадмаров на заседании комитета парламента страны в понедельник.
По его словам, в медицинских центрах в РФ возникают большие очереди.
"Не все граждане Киргизии в России успеют пройти медицинское освидетельствование. Мы обратились с просьбой освободить наших граждан от ответственности, в случае если они не успеют пройти вовремя. Также мы попросили повысить возраст для прохождения медосмотра, согласно принятому закону, осмотр проходят дети с шести лет", - отметил замминистра.
В России 29 декабря 2021 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому прибывшие в страну иностранные граждане подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию.
Закон обязывает проходить все эти процедуры иностранцами, въезжающими в Россию на срок более 90 календарных дней, не более чем за 90 дней со дня въезда в РФ. При этом иностранцы, приезжающие в Россию работать, обязаны зарегистрироваться и пройти медосвидетельствование за 30 дней.
Президент Алиев прибыл с визитом в РФ
Коммандос Азербайджана отработали тактические задачи
Алиев и Путин во вторник подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
Worldline подтвердила переговоры о продаже бизнеса по выпуску платежных терминалов за 2,3 млрд евро
СД Татнефти 28 февраля обсудит выполнение инвестпрограммы-2021 и статус проектов за пределами Татарстана
Россия и Боливия готовят межправительственное соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере
Страны Европы могут восстановить турпоток на 80% в 2022 году
Отельеры Турции рассчитывают в 2022 году вернуть зарубежный туропоток к доковидному уровню
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Компании Башкортостана приняли участие в CEO Breakfast BAKU
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров