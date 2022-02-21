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СНГ 21.02.2022 20:03

Киргизия предлагает России открыть в Бишкеке медцентр для трудовых мигрантов

Власти Киргизии предлагают открыть в Бишкеке медицинский центр для направляющихся в Россию трудовых мигрантов в целях упрощения и ускорения медицинского освидетельствования, сообщил замминистра иностранных дел республики Азиз Мадмаров.

"Мы предложили России открыть в Бишкеке многофункциональный миграционный центр. Потому что сейчас есть проблемы с организацией медицинского осмотра мигрантов", - сказал Мадмаров на заседании комитета парламента страны в понедельник.

По его словам, в медицинских центрах в РФ возникают большие очереди.

"Не все граждане Киргизии в России успеют пройти медицинское освидетельствование. Мы обратились с просьбой освободить наших граждан от ответственности, в случае если они не успеют пройти вовремя. Также мы попросили повысить возраст для прохождения медосмотра, согласно принятому закону, осмотр проходят дети с шести лет", - отметил замминистра.

В России 29 декабря 2021 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому прибывшие в страну иностранные граждане подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации, фотографированию, а также медицинскому освидетельствованию.

Закон обязывает проходить все эти процедуры иностранцами, въезжающими в Россию на срок более 90 календарных дней, не более чем за 90 дней со дня въезда в РФ. При этом иностранцы, приезжающие в Россию работать, обязаны зарегистрироваться и пройти медосвидетельствование за 30 дней.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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