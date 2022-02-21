Саакашвили заявляет, что в тюрьме не получает необходимого лечения и требует допуска иностранных врачей

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник на своем очередном процессе по делу о превышении президентских полномочий во время силового разгона мирного митинга 7 ноября 2007 года заявил, что в Руставской тюрьме он не получает необходимого лечения.
"То, что происходит в отношении меня в Руставской тюрьме - это процесс моей инвалидизации и убийства. Это не мои фантазии, а заключение весьма квалифицированных в Грузии врачей", - заявил Саакашвили.
Он потребовал допуска в Руставскую тюрьму ранее созданного альтернативного врачебного консилиума, а также иностранных врачей, в их числе и украинских врачей, готовых осмотреть его в Руставской тюрьме.
По заявлению на суде адвокатов, Саакашвили в течение почти двух месяцев не получает необходимого медицинского обслуживания, к нему не допускают врачей альтернативного консилиума и личного врача Николоза Кипшидзе.
Процесс в Тбилисском городском суде продолжается.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 20 ноября Саакашвили перевели в военный госпиталь в городе Гори, где он прекратил голодовку.
В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.
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