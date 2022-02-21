Россия и Боливия готовят межправительственное соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов и министр углеводородов и энергетики Боливии Франклин Ортис на полях Форума стран-экспортёров газа (ФСЭГ) обсудили сотрудничество в сфере разведки и добычи углеводородов, сообщает пресс-служба Минэнерго.

"В целях создания благоприятных условий для реализации совместных проектов по геологической разведке, добыче, транспортировке, переработке, очистке, хранению и реализации нефти и газа на территории Боливии нами подготовлен проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Ожидаем обсуждения документа в рамках предстоящего третьего заседания Межправительственной российско-боливийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в этом году", - приводятся в сообщении слова министра энергетики РФ Николая Шульгинова.

Отмечается, что энергетическое сотрудничество двух стран имеет перспективы и в части развития атомной энергетики. Например, в данный момент в Боливии продолжается сооружение Центра ядерных исследований и технологий.