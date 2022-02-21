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СНГ 21.02.2022 17:46

Запад пытается создать непреодолимую конфронтацию РФ с НАТО - Лавров

Запад нагнетает атмосферу, пытаясь создать непреодолимую конфронтацию НАТО с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На наши усилия, которые нацелены на выполнение резолюции Совета безопасности 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между Россией и западным альянсом", - сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом.

Он подчеркнул, что Россия "не позволит, чтобы такого рода попытки подорвали нашу способность достигать конкретных результатов, чтобы они как-то негативно повлияли на развитие стратегических отношений между Россией и Сирией".

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Тэги: РОССИЯ, ЗАПАД, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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