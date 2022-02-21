ВВП стран ОЭСР в IV квартале вырос на 1,2%, темпы подъема замедлились в Европе

Реальный ВВП стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в четвертом квартале увеличился на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев.

Для сравнения, в третьем квартале подъем составлял 1,1%, во втором квартале - 1,7%, в первом квартале - 0,8%.

Экономика стран G7 в октябре-декабре выросла на 1,2% после повышения на 0,9% в предыдущие три месяца. В том числе ВВП США повысился на 1,7% (в третьем квартале - на 0,6%), Канады - на 1,6% (1,3%) и Японии - на 1,3% (0,7%), говорится в сообщении ОЭСР.

Между тем в Европе темпы роста существенно замедлились во всех крупнейших странах, в том числе во Франции экономика увеличилась на 0,7% против 3,1% в июле-сентябре, в Италии - на 0,6% против 2,6%. При этом ВВП Германии сократился на 0,7% (после повышения на 1,7% в третьем квартале), а темпы подъема экономики Великобритании стабилизировались на отметке 1%.

В четвертом квартале экономика Европейского союза выросла на 0,4% после подъема на 2,2% в июле-сентябре. ВВП еврозоны увеличился на 0,3% после повышения на 2,3%.

Среди государств "большой семерки" объемы ВВП Канады, США и Франции превышают допандемийный уровень (четвертый квартал 2019 года). В остальных странах этот рубеж пока не достигнут. При этом экономика Германии демонстрирует наибольшее отставание, ее размер на 1,5% ниже показателя до начала распространения COVID-19.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.