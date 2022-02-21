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Дальнее зарубежье 21.02.2022 20:32

Британская королева Елизавета II, у которой выявили COVID-19, продолжает исполнять обычные полномочия

Британская королева Елизавета II в понедельник продолжает работу с государственными документами несмотря на то, что накануне ее тест на COVID-19 оказался положительным, сообщает Bloomberg.

Королева находится под постоянным контролем медиков, отмечает агентство.

Накануне сообщалось, что у Елизаветы II наблюдаются легкие симптомы заболевания, схожие с обычной простудой.

Британская королева сделала две прививки и один раз прошла ревакцинацию от COVID-19. В то же время ее старший сын принц Уэльский Чарльз и его супруга герцогиня Корнуольская Камилла недавно переболели коронавирусом.

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