В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 38 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 775 тыс. 432, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 2 тыс. 685 случаев.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 26 человек (накануне - 24). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 261 человек.
От COVID-19 вылечились 737 тыс. 710 человек (+ 3 тыс. 324 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 28 тыс. 461 человек.
За сутки медики провели 5 тыс. 683 тестов на коронавирус против 11 тыс. 629 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 491 тыс. 40 тестов на COVID-19.
Э.Шафиев
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