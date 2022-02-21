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Здравоохранение 21.02.2022 16:43

В Азербайджане суточный спад новых случаев COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1 тыс. 38 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 775 тыс. 432, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 2 тыс. 685 случаев.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 26 человек (накануне - 24). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 261 человек.

От COVID-19 вылечились 737 тыс. 710 человек (+ 3 тыс. 324 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находится 28 тыс. 461 человек.

За сутки медики провели 5 тыс. 683 тестов на коронавирус против 11 тыс. 629 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 491 тыс. 40 тестов на COVID-19.

Э.Шафиев

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ОПЕРШТАБ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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