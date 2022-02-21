Российские военные уничтожили 5 нарушителей границы РФ из состава диверсионной группы, проникшей с территории Украины

Российские военные сообщили об уничтожении диверсантов, проникших с территории Украины. "В результате боестолкновения пять нарушителей границы Российской Федерации из состава диверсионно-разведывательной группы уничтожены", - сообщил Южный военный округ. "Среди военнослужащих вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России пострадавших нет", - сообщили там.

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