Доля наличных денег в обращении в 2017-2021гг сократилась до 45,8% - Джаббаров

Доля наличных денег в обращении в Азербайджане в 2021 году снизилась до 45,8% широкой денежной массы в манатах против 60,1% в 2017 году, отмечает министр экономики Микаил Джаббаров.

В 2018 году этот показатель составил 51,9%, в 2019г – 52,1%, в 2020 году – 53,1%.

«Снижение использования наличных является важным показателем сокращения масштабов «теневой» экономики», - написал Джаббаров в твиттере.

Х.Насирзаде