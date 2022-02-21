Доля наличных денег в обращении в 2017-2021гг сократилась до 45,8% - Джаббаров

Доля наличных денег в обращении в Азербайджане в 2021 году снизилась до 45,8% широкой денежной массы в манатах против 60,1% в 2017 году, отмечает министр экономики Микаил Джаббаров.
В 2018 году этот показатель составил 51,9%, в 2019г – 52,1%, в 2020 году – 53,1%.
«Снижение использования наличных является важным показателем сокращения масштабов «теневой» экономики», - написал Джаббаров в твиттере.
Х.Насирзаде
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