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Оборона 21.02.2022 17:00

Коммандос Азербайджана отработали тактические задачи

В войсковой части коммандос Сухопутных войск проведены учебные тренировки.

«На практических занятиях, приближенных к условиям реального боя, были выполнены различные тактические действия», - сообщили в Минобороны.

Отмечается, что коммандос успешно выполнили все поставленные задачи.

«Основной целью тренировок, проводимых в ночное и дневное время с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне, являлось повышение профессионализма и совершенствование практических навыков коммандос», - подчеркивается в сообщении оборонного ведомства.

Э.Шафиев

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Тэги: КОММАНДОС, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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