Коммандос Азербайджана отработали тактические задачи

В войсковой части коммандос Сухопутных войск проведены учебные тренировки. «На практических занятиях, приближенных к условиям реального боя, были выполнены различные тактические действия», - сообщили в Минобороны. Отмечается, что коммандос успешно выполнили все поставленные задачи. «Основной целью тренировок, проводимых в ночное и дневное время с учетом боевого опыта, обретенного в Отечественной войне, являлось повышение профессионализма и совершенствование практических навыков коммандос», - подчеркивается в сообщении оборонного ведомства. Э.Шафиев

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