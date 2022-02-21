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ТЭК 21.02.2022 17:16

Нефть вновь перешла к росту

Цены на нефть вновь перешли к росту в ходе волатильных торгов в понедельник.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:53 в понедельник составляет $94,17 за баррель, что на $0,63 (0,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $91,91 за баррель, что на $0,84 (0,92%) выше итогового значения предыдущей сессии. Срок действия мартовских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка во вторник.

Рынок открылся ростом из-за неблагоприятных сигналов, появившихся в выходные, однако развернулся к снижению после появления новости о готовящемся саммите Джо Байдена и Владимира Путина.

Как сообщил Елисейский дворец, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил лидерам США и России провести саммит по вопросам безопасности в Европе, и обе стороны согласились.

Фьючерсы как на Brent, так и на WTI завершили прошедшую неделю в минусе впервые с начала текущего года. Это связано, главным образом, с ожиданиями возврата иранской нефти на мировой рынок.

Brent подешевела за неделю на 2,2%, WTI - на 1%.

Между тем главный исполнительный директор трейдера Vitol Group Рассел Харди в интервью агентству Bloomberg высказал предположение о том, что цены на нефть могут подняться выше $100 за баррель на "продолжительное время" в следующие 6-9 месяцев, поскольку спрос на топливо вырастет до новых рекордных показателей в текущем году. Ранее в этом месяце стоимость нефти уже вплотную приближалась к $100 за баррель на фоне роста спроса при ограниченности поставок.

По мнению Харди, баланс спроса и предложения на рынке продолжит ухудшаться, и ежедневное потребление нефти превзойдет докризисные уровни к концу 2022 года.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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