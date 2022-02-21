Worldline подтвердила переговоры о продаже бизнеса по выпуску платежных терминалов за 2,3 млрд евро

Французская компания Worldline SA подтвердила факт ведения переговоров с инвестиционным фондом Apollo Global Management Inc. о продаже бизнеса по производству платежных терминалов примерно за 2,3 млрд евро.

В середине февраля о возможной сделке со ссылкой на источники сообщал The Wall Street Journal.

Как говорится в сообщении Worldline, Apollo предлагает заплатить за бизнес 1,7 млрд евро сразу, а также совершить дополнительный платеж собственными привилегированными акциями на сумму до 900 млн евро в случае достижения определенных финансовых показателей. Исходя из текущих котировок совокупный объем сделки оценивается в 2,3 млрд евро.

Worldline в октябре 2020 года начала стратегический пересмотр своей бизнес-стратегии с целью сфокусироваться на более высокомаржинальном сегменте облачных платежных услуг. Компания рассматривала возможность продажи терминального бизнеса, и Apollo назывался в числе претендентов на его покупку.

Worldline является крупнейшим поставщиком платежных терминалов в Европе и занимает второе место на рынке США, уступая только VeriFone Inc., согласно основанному на данных за 2019 год исследованию Nilson Report.

Акции Worldline дешевеют на торгах в Париже на 0,8%. За последний месяц капитализация компании увеличилась на 4,3% до 12,37 млрд евро.