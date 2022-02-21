Fitch подтвердило рейтинг Туркменистана «B+», прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте Туркменистана на уровне "B+".
Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства.
Fitch также присвоило Туркменистану долгосрочный РДЭ в национальной валюте "B+" с прогнозом "стабильный" и краткосрочный РДЭ в нацвалюте "B".
Рейтинги Туркменистана учитывают, с одной стороны, низкий рэнкинг по качеству управления (согласно оценкам Всемирного банка), нетрадиционную экономическую политику, высокую зависимость от сырьевых товаров и концентрацию по экспортным рынкам (70% экспорта газа приходится на Китай) и непростую деловую среду. Также принимается во внимание экономика, которая в значительной мере контролируется государством, и, с другой стороны, хорошие государственный и внешний балансы, которые подкрепляются крупными запасами газа. Имеется значительное расхождение между официальным обменным курсом и параллельным рыночным обменным курсом, в результате чего ключевые показатели кредитоспособности выглядят более благоприятными.
"Стабильный" прогноз отражает ожидания Fitch, что цены на энергоносители и макроэкономическая политика будут соответствовать в целом сбалансированным бюджету и счету внешних операций, а также ожидания, что направление проводимой политики не изменится после выборов в марте.
Аналитики агентства прогнозируют профициты счета текущих операций на уровне 4,5% от ВВП в 2021 г. и 2,4% в 2022 г., что отражает прогнозы цен на нефть (Brent в среднем около $60 за баррель в этом году) и стабильное увеличение импорта.
Fitch ожидает профицит госбюджета в размере 0,4% от ВВП в 2022 г. (в прошлом году дефицит составлял 0,5%) при позитивном воздействии на доходы отложенного влияния более высоких поступлений от экспорта углеводородов. Доходы, не связанные с углеводородами, составляют около 8% ВВП. В результате показатель суммарных доходов страны слабее, чем у сопоставимых стран, и в прошлом году составлял 11,4% ВВП в сравнении с медианой в 24,1%.
К снижению суверенных рейтингов могут привести существенное ухудшение государственного и внешнего балансов, которое было бы вызвано, например, более низкими ценами на энергоносители или нарушением действия ключевых экспортных контрактов. Кроме того, негативным фактором может стать дестабилизирующие политические или геополитические события, которые окажут неблагоприятное влияние на экономику и суверенный баланс.
К позитивному рейтинговому действию или повышению рейтингов могут привести такие факторы, как улучшение стандартов управления, деловой среды, а также доступности и надежности ключевых официальных экономических данных, которое, вероятно, подкреплялось бы политикой, направленной на открытие экономики. Также этому могут способствовать улучшение надежности и последовательности экономической политики, что сократило бы макроэкономические искажения и повысило бы способность экономики абсорбировать шоки, говорится в сообщении Fitch.
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