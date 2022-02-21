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Туризм 21.02.2022 17:39

Страны Европы могут восстановить турпоток на 80% в 2022 году

Страны Евросоюза могут восстановить турпоток на 80% по сравнению с допандемийным 2019 годом, однако полноценное возобновление международных поездок будет возможно не раньше 2024 года, следует из пресс-релиза Европейской комиссии по туризму (ETC).

"Распространение штамма "омикрон" нанесло серьезный ущерб туриндустрии стран Европы в конце четвертого квартала 2021 года, однако снятие и ослабление ограничений на внутриевропейские поездки позволяют делать оптимистичные прогнозы: турпоток в Европу в 2022 году может быть всего лишь на 20% ниже, чем до пандемии коронавируса. В то же время поездки из стран, не входящих в ЕС, будут расти медленнее и вряд ли полностью восстановятся до 2024 года", - говорится в тексте.

Как отметили в комиссии, в прошлом году турпоток в Европу сократился на 62% по сравнению с допандемийным 2019 годом. По данным ETC, убытки авиакомпаний по итогам 2021 года достигли 18,5 млрд евро, а пассажиропоток сократился на 1,4-1,5 млрд по сравнению с 2019 годом.

По словам главы ETC Луиса Араужо, штамм "омикрон" вызывает неопределенность в отношении перспектив восстановления туриндустрии. "Устойчивость сектора зависит от активности ЕС в разработке стратегий по ослаблению ограничений и использованию цифрового сертификата на поездки по мере того, как мы учимся жить в мире с COVID-19", - сказал он.

В комиссии по туризму также уточнили, что туриндустрия стран Европы восстанавливается с разной скоростью. Так, Хорватия в декабре 2021 года восстановилась на 63%, Франция - на 61%, Монако - на 60% по сравнению с 2019 годом. В свою очередь, туризм в Финляндии восстановился на 20%, а в Чехии, Латвии и Литве - на 19, 22 и 26% соответственно.

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Тэги: ЕВРОПА, ТУРИЗМ, ПРОГНОЗ


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