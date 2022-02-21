Президент Алиев прибыл с визитом в РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыл с официальным визитом в Россию, сообщает сайт главы государства.
Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и другие официальные лица встречали в Международном аэропорту Внуково-2 Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.
Х.Насирзаде
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