Президент Алиев прибыл с визитом в РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыл с официальным визитом в Россию, сообщает сайт главы государства. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и другие официальные лица встречали в Международном аэропорту Внуково-2 Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву. Х.Насирзаде

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