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Внешняя политика 21.02.2022 17:50

Президент Алиев прибыл с визитом в РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник прибыл с официальным визитом в Россию, сообщает сайт главы государства.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и другие официальные лица встречали в Международном аэропорту Внуково-2 Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, РФ, ВИЗИТ


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