Глава Минэнерго Азербайджана: В настоящее время большая часть суточного экспорта газа приходится на европейский рынок

Ежесуточный объем поставок азербайджанского газа в Европу составляет около 27 млн кубометров, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
Шахбазов в понедельник принял участие в министерском заседании Форума стран-экспортеров газа (GECF) в Дохе. В своем выступлении министр коснулся роли Южного газового коридора (ЮГК) в превращении Азербайджана в условиях новых реалий в надежного поставщика энергоресурсов в регионе и на европейском континенте.
"С учетом требований энергетической и экологической безопасности ЮГК в настоящее время считается одним из наиболее перспективных приоритетов в энергоснабжении гораздо большего числа стран, и к его развитию проявляется большой интерес. В настоящее время большая часть нашего суточного экспорта газа приходится на европейский рынок. Европейским потребителям поставляется около 27 млн кубометров азербайджанского газа в сутки", - сказал Шахбазов, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго Азербайджана.
Он также сообщил, что с момента ввода в эксплуатацию 14,8 млрд кубометров газа было экспортировано в Турцию по TANAP и 9,4 млрд кубометров в Европу по TAP.
Министр добавил, что Азербайджан обладает большим потенциалом для обеспечения внутренних потребностей и потребностей своих партнеров в природном газе в течение длительного времени.
В ходе выступления Шахбазов также рассказал о факторах, способствующих нынешней нестабильности в мировом газовом секторе. Он отметил, что мир, в котором "доминирует один вид энергии, нестабилен и нереалистичен", и строгий отказ от природного газа с фокусом только на экологическую безопасность, создает риски для энергетической безопасности.
Министр отметил, что борьба с изменением климата важна, но значение имеют также стоимость энергоносителей и безопасность поставок.
Основными компонентами ЮГК являются: "Стадия-2" проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку - Грузия - граница с Турцией, Транс-Анатолийский газопровод (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровод (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.
Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.
Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз для потребителей в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в Европу осуществляется по TAP пропускной мощностью 10 млрд кубометров в год.
В настоящее время обсуждается расширение мощности ЮГК в два раза.
Баку заявлял о готовности увеличить поставки газа в Европу при наличии спроса и контрактов. В 2021 году поставки азербайджанского газа в регион составили 8,1 млрд кубометров.
Н.Аббасова
Президент Алиев прибыл с визитом в РФ
Коммандос Азербайджана отработали тактические задачи
Алиев и Путин во вторник подпишут декларацию о союзническом взаимодействии
Страны Европы могут восстановить турпоток на 80% в 2022 году
Отельеры Турции рассчитывают в 2022 году вернуть зарубежный туропоток к доковидному уровню
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
США причислили AliExpress и WeChat к ресурсам, продвигающим контрафакт
Король Испании Филипп VI вернулся к исполнению полномочий после заболевания коронавирусом
Запад пытается создать непреодолимую конфронтацию РФ с НАТО - Лавров
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Компании Башкортостана приняли участие в CEO Breakfast BAKU
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров