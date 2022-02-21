Глава Минэнерго Азербайджана: В настоящее время большая часть суточного экспорта газа приходится на европейский рынок

Ежесуточный объем поставок азербайджанского газа в Европу составляет около 27 млн кубометров, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

Шахбазов в понедельник принял участие в министерском заседании Форума стран-экспортеров газа (GECF) в Дохе. В своем выступлении министр коснулся роли Южного газового коридора (ЮГК) в превращении Азербайджана в условиях новых реалий в надежного поставщика энергоресурсов в регионе и на европейском континенте.

"С учетом требований энергетической и экологической безопасности ЮГК в настоящее время считается одним из наиболее перспективных приоритетов в энергоснабжении гораздо большего числа стран, и к его развитию проявляется большой интерес. В настоящее время большая часть нашего суточного экспорта газа приходится на европейский рынок. Европейским потребителям поставляется около 27 млн кубометров азербайджанского газа в сутки", - сказал Шахбазов, слова которого приводятся в сообщении Минэнерго Азербайджана.

Он также сообщил, что с момента ввода в эксплуатацию 14,8 млрд кубометров газа было экспортировано в Турцию по TANAP и 9,4 млрд кубометров в Европу по TAP.

Министр добавил, что Азербайджан обладает большим потенциалом для обеспечения внутренних потребностей и потребностей своих партнеров в природном газе в течение длительного времени.

В ходе выступления Шахбазов также рассказал о факторах, способствующих нынешней нестабильности в мировом газовом секторе. Он отметил, что мир, в котором "доминирует один вид энергии, нестабилен и нереалистичен", и строгий отказ от природного газа с фокусом только на экологическую безопасность, создает риски для энергетической безопасности.

Министр отметил, что борьба с изменением климата важна, но значение имеют также стоимость энергоносителей и безопасность поставок.

Основными компонентами ЮГК являются: "Стадия-2" проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку - Грузия - граница с Турцией, Транс-Анатолийский газопровод (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровод (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.

Суммарные поставки газа по ЮГК рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.

Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз для потребителей в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года. Экспорт в Европу осуществляется по TAP пропускной мощностью 10 млрд кубометров в год.

В настоящее время обсуждается расширение мощности ЮГК в два раза.

Баку заявлял о готовности увеличить поставки газа в Европу при наличии спроса и контрактов. В 2021 году поставки азербайджанского газа в регион составили 8,1 млрд кубометров.

Н.Аббасова