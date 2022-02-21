У Украины больше возможностей для создания ядерного оружия, чем у Ирана и КНДР - Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина обладает большими возможностями для создания ядерного оружия, чем Иран и Северная Корея, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник на заседании Совета Безопасности РФ.
"Есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, гораздо больше, чем возможности у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят на всех уровнях и занимаются соглашениями о том, чтобы эти страны были денуклеизированы", - сказал Шойгу
Комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев хотел бы вернуть республике статус ядерной страны, Шойгу отметил, что это "крайне опасно".
"Опасно по нескольким причинам. Первое - это то, что за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия. Не только его оружия, но и его носителей", - подчеркнул Шойгу.
При этом он обратил внимание, что если "тактическое оружие, ядерное оружие находится на территории Германии, то здесь (в Украине - ИФ) оно вполне может появиться и вполне может появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть".
В качестве примера он привёл оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка-У", который может быть оснащён ядерной боеголовкой.
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