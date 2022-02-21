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Регион 21.02.2022 20:40

Лавров заявил Ле Дриану об отсутствии движения навстречу предложениям РФ по гарантиям безопасности - МИД РФ

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом отметил отсутствие движения навстречу российским предложениям по юридически обязывающим гарантиям безопасности, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Касательно ситуации, связанной с российскими инициативами о согласовании юридически закрепленных гарантий безопасности в Европе, отмечено отсутствие движения стран навстречу выдвинутым нами инициативам по ключевым элементам", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в понедельник.

Согласно сообщению, министры продолжили обмен мнениями по урегулированию украинского кризиса. "Лавров указал собеседнику на тот факт, что параллельно с предпринимаемыми усилиями по поиску устойчивых решений Киев при полном попустительстве западных партнеров, в том числе участников "нормандского формата" Парижа и Берлина, лишь имитирует переговорный процесс и сознательно нагнетает напряженность в регионе, продолжая интенсивные массированные обстрелы территории ДНР и ЛНР с применением запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных вооружений", - заявили на Смоленской площади.

Кроме того, в разговоре с французским коллегой Лавров подчеркнул необходимость достижения согласия о том, какой может быть результат предлагаемых французской стороной саммитов, сообщили в МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, ГАРАНТИИ, СИТУАЦИЯ


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