Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани выразил уверенность в том, что НАТО не станет пересматривать решения, связанные с политикой "открытых дверей", включая решение Бухарестского саммита 2008 года относительно перспектив членства Грузии.
"Те решения, которые уже приняты в рамках НАТО, не подлежат пересмотру", - сказал Залкалиани в понедельник в эфире общественного вещателя Грузии.
По его словам, НАТО продолжает политику "открытых дверей", и Грузия должна сделать соответствующие шаги. По мнению министра, Грузия должна продолжить необходимые для вступления в НАТО реформы.
"Мы должны постараться подготовить страну к политическому решению. Поэтому я еще раз повторяю, что мы ничего не можем сделать в одиночку без поддержки международного сообщества, и если позиции будут необратимы, нерушимы и будут соответствовать тому, что говорят сегодня наши партнеры, безусловно, эти шаги будут последовательно продолжены", - сказал Залкалиани.
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