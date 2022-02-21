РЭЦ поддержал в 2021г экспорт из РФ в Азербайджан на $231,5 млн

Российский экспортный центр (РЭЦ) в 2021 году поддержал экспорт российской продукции в Азербайджан на $231,5 млн.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", об этом заявил председатель правления РОСЭКСИМБАНКа (входит в Группу РЭЦ) Азер Талыбов в Баку на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром экономики Микаилом Джаббаровым.
Джаббаров, в свою очередь на своей странице в Facebook, написал, что на встрече обсуждались "деятельность российских компаний в Азербайджане, организацию деловой миссии российских компаний и текущее состояние азербайджано-российских торговых отношений".
Н.Аббасова
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