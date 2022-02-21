Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9319 RUR   0.0222 GBR   2.3157 TRY   0.1251

Цена на нефть

18.02 $/bbl +/- WTI 91.07 -0.69 Brent 93.54 0.57

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 21.02.2022 21:17

РЭЦ поддержал в 2021г экспорт из РФ в Азербайджан на $231,5 млн

Российский экспортный центр (РЭЦ) в 2021 году поддержал экспорт российской продукции в Азербайджан на $231,5 млн.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", об этом заявил председатель правления РОСЭКСИМБАНКа (входит в Группу РЭЦ) Азер Талыбов в Баку на встрече с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и министром экономики Микаилом Джаббаровым.

Джаббаров, в свою очередь на своей странице в Facebook, написал, что на встрече обсуждались "деятельность российских компаний в Азербайджане, организацию деловой миссии российских компаний и текущее состояние азербайджано-российских торговых отношений".

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЭЦ, ПРОЕКТЫ, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Азербайджан и Россия 25 декабря обсудят продвижение инвестиционных проектов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]