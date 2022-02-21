Британия поддерживает Украину и ее территориальную целостность - глава Минобороны

Великобритания привержена защите региональной безопасности и потому выражает твердую поддержку Украине на фоне кризиса, заявил в понедельник глава британского Минобороны Бен Уоллес.

"Мы привержены защите региональной безопасности. Мы не должны позволить дестабилизирующему поведению России повлиять на территориальную целостность какого-либо другого суверенного государства. Великобритания сохраняет непоколебимую поддержку Украины", - сказал он, выступая в парламенте.

Он утверждает, что "есть серьезные основания для беспокойства" относительно того, что Россия намеревается вторгнуться на Украину. В то же время, он отметил, что "получил заверения от российского коллеги относительно того, что у России нет намерения вторгаться на Украину".

Уоллес добавил, что министерство обороны Великобритании "продолжит следить за действиями России, поддерживать оборонительные усилия Украины и вносить свой вклад в ответные меры НАТО".