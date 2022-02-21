Санкции Европейского союза против России в случае вторжения ее сил на территорию Украины затронут работу "Северного потока 2", сообщает CNN со ссылкой на представителя австрийского канцлера Этьена Берхтольда.
"Канцлер (Карл Нехаммер - ИФ) заявил, что в случае российского военного вторжения на Украину последуют крупные санкции со стороны Европейского союза, и "Северный поток 2" также будет затронут", - приводит канал слова представителя канцлера.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью телевидению ARD, что Россия будет отрезана от международных финансовых рынков и лишена доступа к основным экспортным товарам Запада в случае вторжения на Украину.
Она добавила, что в случае эскалации ситуации Евросоюзом будут введены также санкции на экспорт в Россию "срочно необходимых ей для модернизации и диверсификации своей экономики всех товаров, которые мы производим, и где мы доминируем на глобальном уровне, и поэтому им нет замены".
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