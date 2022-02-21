Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9319 RUR   0.0222 GBR   2.3157 TRY   0.1251

Цена на нефть

18.02 $/bbl +/- WTI 91.07 -0.69 Brent 93.54 0.57

Погода в Баку

  ночь день

21.02.2022 22:15

В Австрии заявляют, что санкции ЕС против РФ в случае вторжения на Украину затронут "Северный поток 2"

Санкции Европейского союза против России в случае вторжения ее сил на территорию Украины затронут работу "Северного потока 2", сообщает CNN со ссылкой на представителя австрийского канцлера Этьена Берхтольда.

"Канцлер (Карл Нехаммер - ИФ) заявил, что в случае российского военного вторжения на Украину последуют крупные санкции со стороны Европейского союза, и "Северный поток 2" также будет затронут", - приводит канал слова представителя канцлера.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью телевидению ARD, что Россия будет отрезана от международных финансовых рынков и лишена доступа к основным экспортным товарам Запада в случае вторжения на Украину.

Она добавила, что в случае эскалации ситуации Евросоюзом будут введены также санкции на экспорт в Россию "срочно необходимых ей для модернизации и диверсификации своей экономики всех товаров, которые мы производим, и где мы доминируем на глобальном уровне, и поэтому им нет замены".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, ГАЗОПРОВОД, САНКЦИИ


Похожие новости


ЕС выделяет Азербайджану пакет финансовой помощи в 2 млрд евро - ЕК Баку и Брюссель могут в 2022 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве - глава МИД Азербайджана Новое соглашение о стратегическом партнерстве между Баку и Брюсселем согласовано на 90-92%, но есть статьи, по которым имеются разногласия - Алиев ЕС призывает Армению и Азербайджан к деэскалации на границе и использовать «горячую линию» между министрами обороны Пашинян заявил о важности реализации договоренностей, достигнутых в подписанных с президентом России трехсторонних заявлениях ЕС предоставит экспертов для консультаций по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]