Спикер турецкого парламента заявил о поддержке Турцией курса Грузии на вступление в НАТО

Находящийся в Тбилиси с официальным визитом спикер великого национального собрания (парламента) Турции Мустафа Шентоп заявил, что Турция поддерживает курс Грузии на вступление в НАТО.
"Грузия является стратегическим партнером Турции и для нас важны безопасность и мир в регионе. Турция поддерживает вступление Грузии в НАТО и евроатлантические организации, а также мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии. Мы об этом твердо заявляем на всех платформах", - заявил Шентоп на совместном с грузинском коллегой Шалвой Папуашвили брифинге после подписания документа о сотрудничестве между высшими законодательными органами двух стран.
По его словам, на встречах в Тбилиси парламентская делегация Турции обсудила с грузинскими коллегами как региональные, так и международные вопросы и текущие события.
В оценке нынешних турецко-грузинских отношений он также затронул тему торгово-экономического сотрудничества и отметил, что между двумя странами отмечается рост торговли и в 2021 году торговый оборот достиг $2,1 млрд.
В свою очередь Папуашвили заявил на брифинге, что на встрече с турецким коллегой были рассмотрены текущие события в регионе и комплексная среда безопасности.
"Мы подчеркнули важность региональной стабильности и мира для дальнейшего развития наших стран", - сказал спикер грузинского парламента.
В понедельник Шентоп также встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Как сообщила пресс-служба администрации правительства Грузии, на встрече была высказана двусторонняя готовность к дальнейшему усилению стратегического партнерства двух стран.
По информации пресс-службы, Турция по-прежнему остается торговым партнером Грузии номер один.
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