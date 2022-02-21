Путин проинформировал Макрона и Шольца, что подпишет указ о признании «ДНР/ЛНР»

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила в понедельник вечером пресс-служба Кремля.

Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета Безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании "Донецкой и Луганской народных республик". Сегодня же поступили обращения руководства "ДНР" и "ЛНР" о признании их суверенитета в связи "с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население".

"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", - информирует пресс-служба.

Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ "выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов", сказано в сообщении.