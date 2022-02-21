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Дальнее зарубежье 21.02.2022 22:22

Путин проинформировал Макрона и Шольца, что подпишет указ о признании «ДНР/ЛНР»

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сообщила в понедельник вечером пресс-служба Кремля.

Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета Безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании "Донецкой и Луганской народных республик". Сегодня же поступили обращения руководства "ДНР" и "ЛНР" о признании их суверенитета в связи "с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население".

"С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", - информирует пресс-служба.

Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ "выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов", сказано в сообщении.

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Тэги: ПУТИН, ФРАНЦИЯ/ФРГ, РАЗГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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