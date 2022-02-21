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Внешняя политика 21.02.2022 23:43

Путин подписал указ о признании "ЛНР" и "ДНР"

Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле подписал указ о признании независимости т.н. "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики".

Трансляция церемонии из Кремля велась телеканалом "Россия-24" (ВГТРК). В церемонии приняли участие т.н. "главы ЛНР и ДНР".

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Тэги: РОССИЯ, , УКАЗ


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