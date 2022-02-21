Москва. 21 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле подписал указ о признании независимости т.н. "Луганской народной республики" и "Донецкой народной республики".
Трансляция церемонии из Кремля велась телеканалом "Россия-24" (ВГТРК). В церемонии приняли участие т.н. "главы ЛНР и ДНР".
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