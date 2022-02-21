Президент России Владимир Путин на церемонии в Кремле подписал с главами самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" соглашения о дружбе и взаимопомощи.

Трансляция церемонии из Кремля велась телеканалом "Россия-24" (ВГТРК).

"Поздравляю вас", - сказал Путин в конце церемонии подписания.