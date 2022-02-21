Ситуация в сфере стратегической безопасности продолжает деградировать - Путин

Ситуация в сфере стратегической безопасности продолжает деградировать, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Альянс, его военная инфраструктура вышли непосредственно к границам России. Это и стало одной из ключевых причин кризиса евробезопасности, самым негативным образом сказалось на всей системе международных отношений, привело к утрате взаимного доверия", - сказал он в телеобращении к россиянам.
"Ситуация продолжает деградировать, в том числе, в стратегической сфере", - продолжил он.
Он отметил, что в Румынии и Польше разворачиваются позиционные районы ПРО, которые могут использоваться для ударных наступательных систем.
"В США идет разработка универсальной ракеты "Стандарт 6", которая наряду с решением задач противовоздушной и противоракетной обороны может поражать наземные и надводные цели", - добавил Путин.
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