Ситуация в сфере стратегической безопасности продолжает деградировать - Путин

Ситуация в сфере стратегической безопасности продолжает деградировать, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Альянс, его военная инфраструктура вышли непосредственно к границам России. Это и стало одной из ключевых причин кризиса евробезопасности, самым негативным образом сказалось на всей системе международных отношений, привело к утрате взаимного доверия", - сказал он в телеобращении к россиянам.

"Ситуация продолжает деградировать, в том числе, в стратегической сфере", - продолжил он.

Он отметил, что в Румынии и Польше разворачиваются позиционные районы ПРО, которые могут использоваться для ударных наступательных систем.

"В США идет разработка универсальной ракеты "Стандарт 6", которая наряду с решением задач противовоздушной и противоракетной обороны может поражать наземные и надводные цели", - добавил Путин.