Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО полностью игнорирует предупреждения и протесты России относительно продвижения военной инфраструктуры и техники альянса к российским границам.
"Также как неоднократно делали в прошлые годы, расширяя НАТО на восток, продвигая военную инфраструктуру и технику к российским границам, полностью игнорируя наши озабоченности, протесты и предупреждения. Извините - просто "плевали" на них и делали все, что хотели, что считали нужным", - сказал Путин в обращении к гражданам РФ.
Президент предположил, что так же продолжится и дальше "по известной поговорке "собака лает, а караван идет".
"Скажу сразу, мы на это никогда не соглашались и никогда не согласимся. Россия всегда выступала и выступает за то, что самые сложные проблемы решать политико-дипломатическими методами за столом переговоров",- отметил Путин.
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