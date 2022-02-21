Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО полностью игнорирует предупреждения и протесты России относительно продвижения военной инфраструктуры и техники альянса к российским границам.

"Также как неоднократно делали в прошлые годы, расширяя НАТО на восток, продвигая военную инфраструктуру и технику к российским границам, полностью игнорируя наши озабоченности, протесты и предупреждения. Извините - просто "плевали" на них и делали все, что хотели, что считали нужным", - сказал Путин в обращении к гражданам РФ.

Президент предположил, что так же продолжится и дальше "по известной поговорке "собака лает, а караван идет".

"Скажу сразу, мы на это никогда не соглашались и никогда не согласимся. Россия всегда выступала и выступает за то, что самые сложные проблемы решать политико-дипломатическими методами за столом переговоров",- отметил Путин.