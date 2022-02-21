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Внешняя политика 21.02.2022 23:52

Путин заявил, что натовцы "плевали" на предупреждения и протесты России о продвижении к ее границам

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО полностью игнорирует предупреждения и протесты России относительно продвижения военной инфраструктуры и техники альянса к российским границам.

"Также как неоднократно делали в прошлые годы, расширяя НАТО на восток, продвигая военную инфраструктуру и технику к российским границам, полностью игнорируя наши озабоченности, протесты и предупреждения. Извините - просто "плевали" на них и делали все, что хотели, что считали нужным", - сказал Путин в обращении к гражданам РФ.

Президент предположил, что так же продолжится и дальше "по известной поговорке "собака лает, а караван идет".

"Скажу сразу, мы на это никогда не соглашались и никогда не согласимся. Россия всегда выступала и выступает за то, что самые сложные проблемы решать политико-дипломатическими методами за столом переговоров",- отметил Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, НАТО, РАСШИРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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