США и НАТО приступили к освоению территории Украины как театра возможных боевых действий - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что территория Украины осваивается США и НАТО, а совместные учения - это прикрытие для создания группировки Североатлантического альянса.
"Система управления украинскими войсками уже интегрирована с НАТОвскими. Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями может напрямую осуществляться из НАТОвских штабов. США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий", - сказал Путин в ходе телеобращения вечером в понедельник.
Он добавил, что совместные учения Украины и НАТО имеют явную антироссийскую направленность: только в прошлом году в них участвовало более 23 тыс. военнослужащих и свыше тысячи единиц техники. При этом принят закон о допуске в 2022 году вооруженных сил других государств на территории Украины для участия в многонациональных учениях.
"Понятно, что речь, прежде всего, о войсках НАТО. И в наступившем году запланировано не менее 10 таких совместных маневров. Очевидно, что подобные мероприятия служат прикрытием для быстрого наращивания военной группировки НАТО на территории Украины", - отметил Путин.
Президент также заявил, что модифицированная с помощью Запада сеть аэродромов на Украине способна обеспечить переброску войск в кратчайшие сроки, а воздушное пространство Украины открыто для полетов стратегической и разведывательной авиации США и беспилотников, которые используются для наблюдения за территорией РФ.
Worldline подтвердила переговоры о продаже бизнеса по выпуску платежных терминалов за 2,3 млрд евро
СД Татнефти 28 февраля обсудит выполнение инвестпрограммы-2021 и статус проектов за пределами Татарстана
Россия и Боливия готовят межправительственное соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере
Страны Европы могут восстановить турпоток на 80% в 2022 году
Отельеры Турции рассчитывают в 2022 году вернуть зарубежный туропоток к доковидному уровню
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Fitch подтвердило рейтинг Туркменистана «B+», прогноз - стабильный
Спикер турецкого парламента заявил о поддержке Турцией курса Грузии на вступление в НАТО
Путин проинформировал Макрона и Шольца, что подпишет указ о признании «ДНР/ЛНР»
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Компании Башкортостана приняли участие в CEO Breakfast BAKU
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров