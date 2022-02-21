США и НАТО приступили к освоению территории Украины как театра возможных боевых действий - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что территория Украины осваивается США и НАТО, а совместные учения - это прикрытие для создания группировки Североатлантического альянса.

"Система управления украинскими войсками уже интегрирована с НАТОвскими. Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями может напрямую осуществляться из НАТОвских штабов. США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий", - сказал Путин в ходе телеобращения вечером в понедельник.

Он добавил, что совместные учения Украины и НАТО имеют явную антироссийскую направленность: только в прошлом году в них участвовало более 23 тыс. военнослужащих и свыше тысячи единиц техники. При этом принят закон о допуске в 2022 году вооруженных сил других государств на территории Украины для участия в многонациональных учениях.

"Понятно, что речь, прежде всего, о войсках НАТО. И в наступившем году запланировано не менее 10 таких совместных маневров. Очевидно, что подобные мероприятия служат прикрытием для быстрого наращивания военной группировки НАТО на территории Украины", - отметил Путин.

Президент также заявил, что модифицированная с помощью Запада сеть аэродромов на Украине способна обеспечить переброску войск в кратчайшие сроки, а воздушное пространство Украины открыто для полетов стратегической и разведывательной авиации США и беспилотников, которые используются для наблюдения за территорией РФ.