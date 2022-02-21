Путин назвал планы Украины вступить в НАТО прямой угрозой России

Планы Украины вступить в НАТО представляют для России прямую угрозу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России", - сказал Путин в понедельник в ходе телеобращения.

"Нам известны позиция и слова руководства Соединенных Штатов о том, что активные боевые действия на востоке Украины не исключают возможности вступления этой страны в НАТО, если она сможет соответствовать критериям Североатлантического альянса", - сказал Путин.

"При этом нас раз за разом пытаются убедить в том, что НАТО - это миролюбивый и сугубо оборонительный союз. Мол, никаких угроз для России нет. Опять предлагают поверить на слово, но реальную цену таким словам мы хорошо знаем", - заявил Путин.