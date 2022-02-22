Джонсон называет действия России иррациональными

Премьер Великобритании Борис Джонсон опасается, что Россия может предпринять больше иррациональных действий, передает телеканал Sky News.

По данным телеканала, после заседания комитета по чрезвычайным ситуациям (COBRA) Джонсон выступил с предупреждением о том, что, вероятно, "более иррациональное поведение России еще впереди".

Британский премьер также выразил опасения по поводу того, что Россия настроена на "полномасштабное вторжение" на Украину, и все имеющиеся данные, по его словам, указывают на это.

Он подчеркнул, что Лондон "незамедлительно введет пакет экономических санкций" в отношении Москвы.

Позднее во вторник британский премьер выступит в Палате общин парламента Великобритании по ситуации вокруг Украины.