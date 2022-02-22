Глава белорусского Генштаба и Главнокомандующий украинской армией обсудили ситуацию в регионе

Глава белорусского Генштаба и Главнокомандующий украинской армией в ходе телефонного разговора обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии во вторник. "Сегодня по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Виктора Гулевича с Главнокомандующим Вооруженными силами Украины генерал-лейтенантом Валерием Залужным. Во время телефонного разговора стороны обсудили складывающуюся военно-политическую ситуацию в регионе", - проинформировали в министерстве обороны Белоруссии.

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