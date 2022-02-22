Убытки от пожара на судне, перевозившем несколько тысяч люксовых автомобилей, оценены почти в $450 млн

Страховщики оценили убытки от пожара, произошедшего на грузовом судне Felicity Ace недалеко от Азорских островов, в $438 млн, сообщает газета The Guardian.
Судно перевозило 4 тыс. автомобилей класса люкс производства Porsche, Audi, Bentley, Lamborghini на сумму $401 млн.
The Guardian напоминает, что пожар на судне начался в среду на прошлой неделе, люди, находившиеся на борту, были эвакуированы, после этого пожар продолжался в течение нескольких дней.
Автодорога в обход Лачина будет сдана в эксплуатацию летом - ГААД
Алиев возложил венок к могиле неизвестного солдата в Москве
Датская Vestas поставит Enefit Green турбины на 20 млн евро для ветропарка в Эстонии
Россию никто не сможет заменить в части поставок газа в Европе - министр энергетики Катара
Российские компании готовы участвовать в приватизации в Азербайджане
Алиев: В Азербайджане еще есть проблемы, и их надо решать
Джонсон призвал Европу сократить зависимость от энергоносителей из РФ
Президент Азербайджана открыл ряд объектов в Агджабединском районе страны
Ответные меры ЕС на признание Россией "ДНР" и "ЛНР" "будут мощными" - премьер Швеции
Эрдоган призвал Россию и Украину следовать нормам международного права, назвал признание "ЛНР" и "ДНР" неприемлемым
Зеленский допустил введение военного положения на Украине в случае полномасштабного вторжения
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Денежные переводы «Золотая Корона» теперь в приложении Yelo!
Компании Башкортостана приняли участие в CEO Breakfast BAKU
В Узбекистане пройдет международный инвестиционный форум
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров