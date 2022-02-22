Убытки от пожара на судне, перевозившем несколько тысяч люксовых автомобилей, оценены почти в $450 млн

Страховщики оценили убытки от пожара, произошедшего на грузовом судне Felicity Ace недалеко от Азорских островов, в $438 млн, сообщает газета The Guardian. Судно перевозило 4 тыс. автомобилей класса люкс производства Porsche, Audi, Bentley, Lamborghini на сумму $401 млн. The Guardian напоминает, что пожар на судне начался в среду на прошлой неделе, люди, находившиеся на борту, были эвакуированы, после этого пожар продолжался в течение нескольких дней.

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