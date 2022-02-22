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Транспорт и связь 22.02.2022 19:05

airBaltic до конца февраля прекращает ночные полеты на Украину

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic приняла решение приостановить ночные полеты на Украину и с Украины до конца февраля 2022 года, сообщили представители airBaltic.

Авиакомпания отменила пять ночных рейсов между Киевом и Ригой, а также два рейса между Одессой и Ригой. Пассажирам этих рейсов будет предложено перенести бронирование на другие рейсы.

В airBaltic указывают, что перед каждым рейсом оценивают текущую ситуацию и следуют рекомендациям официальных властей. Авиакомпания готова корректировать свой график полетов по мере необходимости.

На этой неделе airBaltic планирует ежедневно выполнять рейсы между Киевом и Ригой, также в графике два рейса между Киевом и Вильнюсом.

Накануне президент России Владимир Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных республик, что вызвало неодобрение Запада и опасение обострения ситуации в отношениях с Украиной.

Ранее СМИ сообщили, что ряд крупных международных страховых компаний могут отказать в страховании полетов в воздушном пространстве Украины. Фактически это означало бы, что полеты международных авиакомпаний на Украину будут приостановлены.

Между тем Украина заявила, что ее воздушное пространство остается открытым для международных рейсов.

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