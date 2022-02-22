Лондон намерен незамедлительно ввести ряд экономических мер против Москвы - Джонсон

Великобритания собирается незамедлительно ввести экономические санкции в отношении России в ответ на признание независимости "ДНР" и "ЛНР", они затронут структуры не только в Донбассе, но и в самой России, заявил во вторник британский премьер Борис Джонсон.

"Мы незамедлительно применим пакет экономических санкций, причем не только в отношении структур в Донбассе, но и в самой России, которые затронут российские экономические интересы настолько жестко, насколько это возможно", - заявил Джонсон в эфире Sky News.

Он отметил, что санкции затронут "все, что поддерживает действия России" в отношении Украины.

По его словам, позднее во вторник в Палате общин он расскажет о том, какие именно меры собирается принять Лондон.

"Я должен подчеркнуть, что это лишь первая часть экономических санкций против России", - сказал британский премьер.

"Мы собираемся сделать гораздо больше в случае вторжения", - заявил он.

Джонсон подчеркнул, что возможные усилия России по нападению на Украину "не должны увенчаться успехом".