Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9211 RUR   0.0213 GBR   2.3105 TRY   0.1243

Цена на нефть

21.02 $/bbl +/- WTI 90.81 -0.26 Brent 95.39 +1.85

Погода в Баку

  ночь день

Карабах 22.02.2022 14:13

Автодорога в обход Лачина будет сдана в эксплуатацию летом - ГААД

Cтроящаяся автодорога в обход города Лачин (Экономический район Восточный Зангезур Азербайджана) будет введена в эксплуатацию до июля 2022 года, заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана Салех Мамедов.

«Протяженность этой дороги составит 28 км, из них уже проложено 17 км. Ввод дороги в строй запланирован до июля текущего года», - сказал Мамедов на брифинге во вторник.

По его словам, данная дорога будет соединять 6 сел Лачинского района.

Как сообщалось ранее, строительство обходной дороги является одним из пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 9/10 ноября 2020 года.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГААД, ДОРОГА, ЛАЧИН


Похожие новости


ГААД получит 8 млн манатов на продолжение строительства автодороги в Уджарском районе ГААД получит 3 млн манатов на капремонт дороги в Дашкесанском районе ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана ГААД получит 13,5 млн манатов для завершения строительства автодороги в Геранбойском районе ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Габалинском районе ГААД получит 5 млн манатов для начала строительства автодороги в Гаджигабульском районе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]