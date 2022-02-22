Автодорога в обход Лачина будет сдана в эксплуатацию летом - ГААД

Cтроящаяся автодорога в обход города Лачин (Экономический район Восточный Зангезур Азербайджана) будет введена в эксплуатацию до июля 2022 года, заявил председатель Государственного агентства автомобильных дорог (ГААД) Азербайджана Салех Мамедов.
«Протяженность этой дороги составит 28 км, из них уже проложено 17 км. Ввод дороги в строй запланирован до июля текущего года», - сказал Мамедов на брифинге во вторник.
По его словам, данная дорога будет соединять 6 сел Лачинского района.
Как сообщалось ранее, строительство обходной дороги является одним из пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 9/10 ноября 2020 года.
Э.Шафиев
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