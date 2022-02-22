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ТЭК 22.02.2022 14:19

Санкции против РФ должны включать полную остановку Северного потока-2 - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о необходимости безотлагательного введения санкций против РФ за признание ДНР и ЛНР.

"Европа и мир не могут допустить повторения тех трагических ошибок, какие были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока 2", - сказал Зеленский на совместном с президентом Эстонии Аларом Карисом брифинге в Киеве во вторник.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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