Санкции против РФ должны включать полную остановку Северного потока-2 - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет о необходимости безотлагательного введения санкций против РФ за признание ДНР и ЛНР.

"Европа и мир не могут допустить повторения тех трагических ошибок, какие были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока 2", - сказал Зеленский на совместном с президентом Эстонии Аларом Карисом брифинге в Киеве во вторник.