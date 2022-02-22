Британский министр обороны призвал европейцев к действиям в связи с осложнением ситуации на Украине

Глава минобороны Великобритании Бен Уоллес считает, что всем в Европе стоит беспокоиться из-за ситуации, складывающейся на Украине.
"Всем нам в Европе следует беспокоиться и не сомневаясь предпринять действия, которые мы должны, чтобы избежать негативного влияния (этой ситуации) и на НАТО, и на Европу, и, что более важно, на наши ценности", - сказал Уоллес во вторник, отметив, что "часть территории Украины, суверенного государства, оказалась аннексированной".
Ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон "незамедлительно введет пакет экономических санкций" в отношении Москвы. Позднее во вторник Джонсон выступит в Палате общин по ситуации вокруг Украины.
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