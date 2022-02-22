Зеленский допустил введение военного положения на Украине в случае полномасштабного вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введение военного положения в стране возможно в случае полномасштабной военной агрессии против нее.

"Относительно военного положения очень просто: это вопрос для нас понятен, мы верим в то, что войны не будет мощной против Украины и не будет широкой эскалации со стороны Российский Федерации. Если будет - будет введено военное положение", - сказал Зеленский во вторник на брифинге в Киеве с президентом Эстонии Аларом Карисом.