Российские компании готовы участвовать в приватизации в Азербайджане

Российские экономические операторы готовы участвовать в приватизации азербайджанских госпредприятий и восстановлении районов Карабаха, сообщает пресс-служба Кремля. "На повестке дня - интенсификация экономических связей за счет крупных флагманских проектов. Российские экономоператоры готовы активно участвовать в приватизации азербайджанских госпредприятий, восстановлении районов вокруг Карабаха", - говорится в материалах Кремля к российско-азербайджанским переговорам. A.Гусейнова

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