Турция обращается с четким призывом и России, и к Украине следовать нормам международного права, заявил во вторник президент Турции Реджеп Эрдоган.

"Мы искренне стремимся к снижению напряженности в этом кризисе и направили послания, посвященные его урегулированию", - приводит слова Эрдогана газета "Сабах".

В то же время турецкий президент отметил, что российское признание независимости регионов Украины "неприемлемо" и нарушает политическое единство, суверенитет и территориальную целостность Украины.