Турция обращается с четким призывом и России, и к Украине следовать нормам международного права, заявил во вторник президент Турции Реджеп Эрдоган.
"Мы искренне стремимся к снижению напряженности в этом кризисе и направили послания, посвященные его урегулированию", - приводит слова Эрдогана газета "Сабах".
В то же время турецкий президент отметил, что российское признание независимости регионов Украины "неприемлемо" и нарушает политическое единство, суверенитет и территориальную целостность Украины.
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