Россию никто не сможет заменить в части поставок газа в Европе - министр энергетики Катара

Заместить российские поставки сжиженного природного газа не способна ни одна страна Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ), заявил министр энергетики Катара Саад Шерида Аль-Кааби в ходе 6-го Газового саммита ФСЭГ.

"В целом, говоря о ситуации в Украине или Европе, люди часто говорят, что Катар может заменить российский газ. 30-40% поставок газа идет от России. Я думаю, что никто не способен заменить Россию в этом плане. К сожалению, пока у нас нет таких объемов поставок СПГ", - заявил министр.

Также он отметил, что Катар делает все возможное, чтобы удовлетворить своих клиентов, насытить рынок и избежать роста или скачка цен. "Если нам позволят условия, то мы действительно начнем поставлять и производить большие (чем сейчас - ИФ) объемы газа", - подчеркнул Аль-Кааби.

Вместе с тем, министр энергетики Катара обратил внимание на то, что ФСЭГ в своей деятельности не рассматривает политические вопросы.

"Относительно отношений между странами, каких-то политических подоплек, я хотел бы отметить, что эти вопросы не входят в ведение нашего форума, это нас не касается. Вот уже был задан вопрос о конфликте Украины с Россией: пожалуйста, поймите, что мы - не политический форум", - сказал он.