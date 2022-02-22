Путин в четверг проведет переговоры с премьером Пакистана - Кремль

В Кремле сообщили о предстоящей встрече в четверг президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом.

На соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "С премьер-министром Пакистана встреча планируется на четверг".

В последний раз пакистанский премьер приезжал в Россию с визитом в 1999 году. В то время правительство возглавлял Наваз Шариф.